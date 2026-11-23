Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясауи впервые получил место в рейтинге, который оценивает совместную работу учёных разных специальностей. Вуз из Туркестана вошёл в группу 601–800 среди 1 058 университетов. Результаты Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027 опубликовали 18 ноября 2026 года, передаёт BAQ.KZ.

Что именно оценивали в университете

Междисциплинарное исследование начинается с задачи, для которой нужны знания из нескольких областей. Например, над новым методом диагностики могут вместе работать врач и математик: один определяет, какие признаки заболевания имеют значение, другой помогает найти закономерность в данных. Для подобной работы важно, могут ли специалисты собрать общую команду, получить финансирование и воспользоваться нужным оборудованием.

Эти условия учитывают составители рейтинга – Times Higher Education и Schmidt Science Fellows. Они оценивают три стороны работы вуза: какие ресурсы доступны исследователям, как университет поддерживает сотрудничество между дисциплинами и каких научных результатов достигают команды.

Почему у вуза диапазон мест

Для части университетов Times Higher Education публикует результат в виде группы. Поэтому 601–800 – официальная позиция университета Ясауи: отдельную строчку внутри этого диапазона составители ему не присваивают. В двух предыдущих выпусках рейтинга вуз представлен не был. Всего в нынешний выпуск вошли университеты из 102 стран и территорий.

Казахстанских вузов в рейтинге стало втрое больше

Университет Ясауи оказался среди девяти казахстанских вузов, получивших места в новом выпуске. Годом ранее их было три. В ту же группу 601–800 вошёл Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева. Для вуза из Усть-Каменогорска это уже третье появление в рейтинге подряд.