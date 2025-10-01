Университеты должны стать фундаментом развития ИИ в Казахстане — Кай Фу Ли
По его словам, стране нужны смелые стратегические действия и национальная политика в сфере ИИ.
Основатель венчурного фонда Sinovation Ventures Кай Фу Ли на Open Dialogue отметил, что Казахстан демонстрирует серьёзные амбиции в сфере искусственного интеллекта. По его словам, государство и бизнес должны действовать совместно, чтобы использовать возможности новых технологий, передаёт BAQ.KZ.
На вопрос о том насколько сфера государственных услуг будет меняться и как это скажется на бизнесе, и какую роль в этих процессах может играть сам бизнес, Кай Фу Ли ответил, что развитие искусственного интеллекта имеет ключевое значение для будущего.
"Мы видим, что мощные ИИ-агенты уже не просто чат-боты для ответов на вопросы. Они способны решать задачи, которые раньше казались невозможными. Это огромная возможность, и я рад, что Казахстан готов её поддержать и развивать", — подчеркнул эксперт.
По его словам, опыт разных стран показывает, что подходы к ИИ могут существенно различаться.
"Позвольте сделать заявление: американский и европейский подходы не всегда подходят нам. В США акцент делается на бизнес и предоставление компаниям больших возможностей. Несмотря на это, там возникают и определённые вызовы", — отметил он.
Кай Фу Ли подчеркнул, что Казахстану необходимо не только провозглашать, но и реализовывать конкретные стратегические шаги.
"У нас есть Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта. Самое важное в ней — это не только декларации, но и стратегические действия. Они должны быть смелыми. К примеру, в Китае принята новая политика, где прямо сказано: в течение двух лет 70% ключевых процессов должны использовать искусственный интеллект. Это смелая цель, и нам тоже нужно мыслить амбициозно", — подчеркнул спикер.
Он добавил, что фундаментом успеха станет образование.
"Важна работа на уровне университетов и исследовательских центров. Подготовка специалистов и формирование научной базы — это основа для будущего развития ИИ в Казахстане", — резюмировал Кай Фу Ли.
