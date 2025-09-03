Во время визита президента Казахстана в Китай были подписаны более 20 соглашений между ведущими университетами двух стран — шаг, который открывает новые горизонты для науки, технологий и образования, передает BAQ.KZ. Казахстанские и китайские вузы договорились о совместной работе над передовыми проектами в области робототехники, искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и цифровой трансформации.

На базе КазНУ имени аль-Фараби открылся Международный институт "Цифровые технологии и робототехника" с лабораториями, где молодые инженеры смогут создавать решения будущего. Студенты получат уникальные возможности: программы двойных дипломов позволят одновременно учиться в Казахстане и Китае, проходить стажировки в ведущих лабораториях и выходить на международный рынок труда с конкурентным преимуществом.

Помимо технологий, партнерство охватывает агросектор, экологию, управление водными ресурсами и энергетическую отрасль. Совместные центры и лаборатории станут площадками для новых научных открытий, обмена опытом и подготовки специалистов мирового уровня.