Упал в колодец и получил тяжёлое ранение: полицейские экстренно доставили мужчину в больницу

На автодороге Подстепное — Илек сотрудники батальона патрульной полиции ДП Западно-Казахстанской области помогли мужчине, получившему серьёзное ранение грудной клетки. Благодаря оперативным действиям инспекторов пострадавшего своевременно доставили в больницу, сообщает Polisia.kz.

Во время патрулирования к полицейским обратился водитель автомобиля. Он сообщил, что в салоне находится мужчина, которому срочно требуется медицинская помощь.

Как выяснилось, житель Карато́бинского района упал в колодец и получил проникающее ранение грудной клетки, напоровшись на горлышко разбитой стеклянной бутылки. Осколки стекла повредили ткани под кожей. По словам пострадавшего, он потерял около 1–1,5 литра крови, жаловался на головокружение и сильную слабость.

Понимая серьёзность ситуации и необходимость срочной медицинской помощи, инспекторы Ринат Бигалиев и Айбар Рашидов пересадили мужчину в служебный автомобиль и незамедлительно направились в городскую многопрофильную больницу.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где его сразу направили в операционную. В настоящее время состояние мужчины стабилизировалось, угрозы для его жизни нет.

Оперативность, решительность и неравнодушие сотрудников полиции помогли своевременно доставить пострадавшего к медикам. Этот случай ещё раз подтверждает, насколько важны слаженные действия и готовность прийти на помощь в экстренной ситуации.