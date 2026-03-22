Упавший столб стал роковым для жительницы Караганды
Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде опор освещения упал женщину в Караганде, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Telegram-канале HALYQSTAN, несчастный случай произошел 22-м микрорайоне города.
От удара пострадавшая скончалась.
Женщину экстренно доставили в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
По предварительным данным, падение столба могло быть связано со спецтехникой. Машина, разворачиваясь на мусорной площадке, задела кабель. Из-за этого опора рухнула.
В компании, где работает мужчина, его вину отрицают.
В Департаменте полиции сообщили, что по факту гибели 59-летней жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК – Причинение смерти по неосторожности.
«В настоящее время проводится всестороннее расследование, назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение», – ответили в ведомстве.
