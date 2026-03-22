В Караганде опор освещения упал женщину в Караганде, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Telegram-канале HALYQSTAN, несчастный случай произошел 22-м микрорайоне города.

От удара пострадавшая скончалась.

Женщину экстренно доставили в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

По предварительным данным, падение столба могло быть связано со спецтехникой. Машина, разворачиваясь на мусорной площадке, задела кабель. Из-за этого опора рухнула.

В компании, где работает мужчина, его вину отрицают.

В Департаменте полиции сообщили, что по факту гибели 59-летней жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК – Причинение смерти по неосторожности.