Упавший столб стал роковым для жительницы Караганды

Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сегодня 2026, 00:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
119
Фото: Кадр из видео

В Караганде опор освещения упал женщину в Караганде, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Telegram-канале HALYQSTAN, несчастный случай произошел 22-м микрорайоне города.

От удара пострадавшая скончалась.

Женщину экстренно доставили в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

По предварительным данным, падение столба могло быть связано со спецтехникой. Машина, разворачиваясь на мусорной площадке, задела кабель. Из-за этого опора рухнула.

В компании, где работает мужчина, его вину отрицают.

В Департаменте полиции сообщили, что по факту гибели 59-летней жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК – Причинение смерти по неосторожности.

«В настоящее время проводится всестороннее расследование, назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение», – ответили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх