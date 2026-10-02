Управляющий не передал владельцу деньги от аренды: чем закончился спор в Астане

В Астане суд рассмотрел спор между двумя индивидуальными предпринимателями из-за денег, полученных от сдачи нежилого помещения в аренду.

Как сообщили в Специализированном межрайонном экономическом суде столицы, владелец помещения передал его другому предпринимателю в доверительное управление. Договор был заключен до 31 октября 2029 года.

Управляющий сдавал помещение в аренду третьим лицам и получал от них арендную плату. По условиям договора он должен был действовать в интересах собственника, отчитываться о своей работе и передавать ему полученные средства.

Однако суд установил, что часть денег от аренды владельцу помещения не была передана.

При рассмотрении дела суд изучил документы и другие доказательства и определил сумму подтвержденной задолженности.

В результате иск удовлетворили частично. С ответчика взыскали 6,6 млн тенге, а также часть судебных расходов.

В удовлетворении остальных требований суд отказал, поскольку истец не представил достаточных доказательств наличия задолженности в заявленном размере.

Кроме того, отдельное требование о взыскании 10,6 млн тенге в качестве неосновательного обогащения суд оставил без рассмотрения.

Решение пока не вступило в законную силу.