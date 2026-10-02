Управляющий не передал владельцу деньги от аренды: чем закончился спор в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане суд рассмотрел спор между двумя индивидуальными предпринимателями из-за денег, полученных от сдачи нежилого помещения в аренду.
Как сообщили в Специализированном межрайонном экономическом суде столицы, владелец помещения передал его другому предпринимателю в доверительное управление. Договор был заключен до 31 октября 2029 года.
Управляющий сдавал помещение в аренду третьим лицам и получал от них арендную плату. По условиям договора он должен был действовать в интересах собственника, отчитываться о своей работе и передавать ему полученные средства.
Однако суд установил, что часть денег от аренды владельцу помещения не была передана.
При рассмотрении дела суд изучил документы и другие доказательства и определил сумму подтвержденной задолженности.
В результате иск удовлетворили частично. С ответчика взыскали 6,6 млн тенге, а также часть судебных расходов.
В удовлетворении остальных требований суд отказал, поскольку истец не представил достаточных доказательств наличия задолженности в заявленном размере.
Кроме того, отдельное требование о взыскании 10,6 млн тенге в качестве неосновательного обогащения суд оставил без рассмотрения.
Решение пока не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Контрабанда на миллиарды, осетр и оружие: что пограничники нашли за месяц
- Путинцева гарантировала Казахстану медаль Азиады в теннисе
- Казахстан и еще пять стран СНГ будут обмениваться данными об экстремистах
- Справка о беременности не спасла: в Актау женщину арестовали за пьяную езду
- Танкеры возвращаются в Ормузский пролив: судоходство восстановилось до 80%