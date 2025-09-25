Упрощённый налоговый режим: кому будет предоставлена возможность?
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что обновлённый перечень классификации видов экономической деятельности может быть опубликован 26 сентября, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, согласно новому списку, с 2026 года станет известно, по каким видам деятельности будет разрешено применять специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации и для каких видов будет установлен запрет.
"В пятницу, 26 сентября, мы постараемся опубликовать его на портале legalacts.egov.kz. Будет официальное пресс-сообщение. На портале "Открытые НПА" любой гражданин сможет оставить своё мнение или предложение либо запросить "укажите список". Кроме того, этот перечень будет размещён на сайте Министерства национальной экономики. То есть публикация состоится завтра или в начале следующей недели", — пояснил Азамат Амрин на брифинге в кулуарах Сената.
При этом вице-министр не ответил на вопрос журналистов о том, какие виды деятельности войдут в перечень, а на какие будет наложен запрет.
"Сейчас я не могу конкретно сказать, дождёмся, пока список будет готов", — добавил он.
