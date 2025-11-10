С 2026 года Налоговый кодекс Республики Казахстан предусматривает упрощённый порядок возврата налога на добавленную стоимость (НДС), передает BAQ.KZ. Ранее эта возможность распространялась лишь на отдельные категории налогоплательщиков — крупных предприятий, производителей и экспортеров из утверждённых перечней, которых сейчас насчитывается около 40–50 компаний.

С нового года право на упрощённый возврат НДС получат все экспортеры, количество которых превышает 1000. Возврат будет осуществляться в течение 15 рабочих дней без проведения проверки, при условии:

отсутствия неисполненных уведомлений на дату подачи требования;

наличия подтверждённой к возврату суммы превышения НДС по результатам налоговой проверки за последние 12 месяцев.

Сумма возврата определяется с использованием системы управления налоговыми рисками, ориентиром служат результаты предыдущих проверок. Также меняется порядок проверок: отчёт "Пирамида" с 2026 года используется не для отказа в возврате, а для выявления рисковых зон. По выявленным рискам назначаются встречные проверки, и только при подтверждении нарушений у непосредственных поставщиков суммы дебетового сальдо не подтверждаются к возврату.

Принятые изменения направлены на повышение прозрачности налоговых процедур, ускорение возврата НДС и снижение административной нагрузки на бизнес. Справочно: правила возврата превышения НДС утверждены Приказом МФ РК от 30 октября 2025 года № 649.