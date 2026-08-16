Ураган «Лала» оставил без электричества 76 тысяч потребителей на Гавайях

Ураган «Лала» обрушился на Большой остров Гавайского архипелага, вызвав проливные дожди, подтопления и оползни. В результате непогоды десятки тысяч жителей остались без электричества.

Как передает CBS News, скорость ветра достигала 80 миль в час, что соответствует урагану первой категории.

По данным сервиса PowerOutage.us, перебои с электроснабжением затронули около 76 тысяч потребителей, или примерно 15% жителей штата.

Из-за непогоды временно закрыли международные аэропорты Хило и Кона имени Эллисона Онидзуки, а также коммерческие порты Большого острова и округа Мауи.

Губернатор Гавайев Джош Грин призвал жителей оставаться дома и соблюдать меры безопасности.

Для ликвидации последствий стихии власти направили около 180 военнослужащих Национальной гвардии Гавайев.

Спасательные службы продолжают оценивать ущерб, нанесенный ураганом.