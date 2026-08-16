Ураган «Лала» оставил без электричества 76 тысяч потребителей на Гавайях
На Большом острове сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ураган «Лала» обрушился на Большой остров Гавайского архипелага, вызвав проливные дожди, подтопления и оползни. В результате непогоды десятки тысяч жителей остались без электричества.
Как передает CBS News, скорость ветра достигала 80 миль в час, что соответствует урагану первой категории.
По данным сервиса PowerOutage.us, перебои с электроснабжением затронули около 76 тысяч потребителей, или примерно 15% жителей штата.
Из-за непогоды временно закрыли международные аэропорты Хило и Кона имени Эллисона Онидзуки, а также коммерческие порты Большого острова и округа Мауи.
Губернатор Гавайев Джош Грин призвал жителей оставаться дома и соблюдать меры безопасности.
Для ликвидации последствий стихии власти направили около 180 военнослужащих Национальной гвардии Гавайев.
Спасательные службы продолжают оценивать ущерб, нанесенный ураганом.
Самое читаемое
- 1 миллиард и высокий забор: Почему затянулась реконструкция главной площади Семея
- Алматинцы начали новый сбор подписей против бетонных плит на арыках
- 3,5 тонны мясной продукции представили на ярмарке в Актобе
- 17 лет в международном розыске: участник убийства в Алматы получил 15 лет тюрьмы
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 16 августа