Ураган "Мелисса" пятой категории приближается к Ямайке

Власти Ямайки готовятся к чрезвычайной ситуации.

Ураган "Мелисса", достигший пятой категории опасности, движется в сторону Ямайки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.

Как сообщили в метеорологической службе Майами, скорость ветра в эпицентре урагана достигает 260 км/ч, сопровождаясь мощными ливнями и штормовыми волнами, которые могут вызвать наводнения и разрушения прибрежных районов.

Метеорологическая служба предупреждает о высокой вероятности катастрофических внезапных наводнений и оползней. Власти Ямайки готовятся к чрезвычайной ситуации и призывают жителей прибрежных зон эвакуироваться в безопасные места.

