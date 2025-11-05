Ураган "Мелисса" нанес серьёзный удар по странам Карибского бассейна, приведя к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, передает BAQ.KZ.

По последним данным ООН, на Гаити погибли как минимум 30 человек, а на Ямайке пострадали более 1,5 миллиона жителей. Инфраструктура на Ямайке оказалась серьёзно повреждена: более 130 дорог заблокированы, нарушены сети электроснабжения и связи, а ряд больниц и клиник разрушен или частично выведен из строя. Панамериканская организация здравоохранения направила на место бригаду скорой помощи, чтобы поддержать перегруженные службы здравоохранения.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, до 360 тысяч человек на Ямайке могут нуждаться в продовольственной помощи. Группа ООН по оценке последствий стихийных бедствий координирует поступающую гуманитарную помощь и взаимодействует с правительством страны. В Гаити продолжается оценка ущерба от урагана, особое внимание уделяется поддержке сельского хозяйства и восстановлению рыболовецкой инфраструктуры, чтобы снизить угрозу голода в стране, где и до стихийного бедствия половина населения испытывала нехватку продовольствия.

Серьёзные последствия стихии зафиксированы и на Кубе, где ураган вызвал наводнения, перебои с электроснабжением и разрушения зданий. Урожай на востоке страны был практически полностью уничтожен. Власти Кубы в сочетании с системой упреждающих действий и заранее размещенными запасами ООН смогли частично смягчить последствия стихии, обеспечив доставку необходимых средств в наиболее уязвимые районы. Международные организации продолжают усилия по оказанию гуманитарной помощи, координируя восстановительные работы и распределение ресурсов среди пострадавших.