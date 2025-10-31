В Карибском регионе продолжают ликвидировать последствия разрушительного урагана "Мелисса", обрушившегося на несколько островных государств. Наибольший урон стихия нанесла Гаити, где, по данным местных властей, погибли 25 человек, среди них 10 детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Ещё до пяти погибших зафиксировано на Ямайке, серьёзно пострадавшей от урагана. Общее число жертв в регионе достигло 32 человек.

По информации Национального центра ураганов США, на утро четверга скорость ветра в эпицентре стихии составляла около 165 км/ч, что соответствует второй категории по шкале Саффира–Симпсона. Ранее "Мелисса" достигала скорости до 298 км/ч, превысив показатели знаменитого урагана "Катрина", разрушившего Новый Орлеан в 2005 году.

Согласно прогнозам синоптиков, ураган продолжит движение в северо-восточном направлении, пройдя к северо-западу от Бермуд, после чего начнёт постепенно ослабевать.

По данным AccuWeather, "Мелисса" стала третьим по интенсивности ураганом в истории Карибского региона и при этом самым медленно движущимся, что сделало его особенно разрушительным.

На островах Гаити, Куба и Ямайка сообщается о масштабных разрушениях: ветер срывал крыши с домов, затопил дороги и сельхозугодья, нарушил электроснабжение. Спасательные службы продолжают эвакуацию населения из наиболее пострадавших районов.