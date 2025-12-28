В Швеции ураган "Юханнес" привёл к гибели двух человек и масштабным разрушениям по всей стране. Без электроснабжения остались более 40 тысяч домохозяйств, тысячи поваленных деревьев перекрыли автодороги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на газету Dagens nyheter.

Сильный ветер наблюдается в большинстве регионов страны, в отдельных районах его скорость превысила 45 метров в секунду. Упавшие деревья стали причиной многочисленных заторов как на крупных трассах, так и на местных дорогах.

По словам представителя Транспортного управления Швеции Денни Эрикссона, только в центральной части страны зафиксировано более тысячи поваленных деревьев. В ряде районов работы по расчистке временно приостановлены из-за угрозы безопасности. Ведомство призвало жителей воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

В северном городе Сундсвалль сильным ветром сорвало часть крыши одного из отелей. Кроме того, в городе Евле был повален знаменитый гигантский соломенный рождественский козёл — один из символов праздников в стране.

Ещё до прихода урагана власти объявили об остановке железнодорожного движения в центральных и северных регионах Швеции. Также были отменены рейсы морских паромов на нескольких направлениях из-за неблагоприятной погоды.