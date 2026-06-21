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Стихия в Актобе: сильный ветер устроил хаос на улицах города

Сегодня 2026, 21:17
АВТОР
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za_aktobe Сегодня 2026, 21:17
Сегодня 2026, 21:17
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Фото: za_aktobe

В Актобе днем 21 июня резко ухудшилась погода. Около 13:30 на город обрушился сильный шквалистый ветер, который за считанные минуты вызвал серьезные последствия. По словам очевидцев, горожанам пришлось спешно искать укрытие на остановках, в магазинах и ближайших зданиях. Во многих дворах ветер повалил деревья.

Местные жители сообщают, что в нескольких районах упавшие стволы и ветки повредили припаркованные возле домов автомобили. Официальных комментариев от местных властей и экстренных служб на момент публикации не поступало.

О неблагоприятных погодных условиях синоптики предупреждали заранее. Ранее для Актюбинской области было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу, 21 июня в регионе ожидались дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

 
 
 
 
 
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Публикация от НОВОСТИ АКТОБЕ | ZA AKTOBE (@za_aktobe)

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