Ураган в Конаеве сорвал крыши домов и обесточил районы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ночь с 8 на 9 февраля в Конаеве скорость ветра достигала 27 м/с. В связи с этим в городе был создан оперативный штаб, а коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, передает BAQ.KZ.
Зафиксированы аварийные ситуации на инженерных сетях, повреждены кровли жилых домов и легкие конструкции. В ночное время проводились работы по очистке территорий от поваленных деревьев и строительных элементов, которые продолжаются.
В ряде микрорайонов произошло отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы.
Обучающиеся 1–11 классов переведены на дистанционный формат обучения.
Аким города Конаев Асхат Бердиханов провёл совещание с сотрудниками отдела ЖКХ и дал поручения по устранению последствий метели. При наличии пострадавших им будет оказана помощь в рамках действующего законодательства.
Жителей города просят сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. О всех аварийных ситуациях и происшествиях необходимо незамедлительно сообщать в единый контактный центр 109.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Названы суммы выплат казахстанским спортсменам за медали Олимпиады-2026
- Нурлан Сабуров прокомментировал информацию о невъездном статусе в Россию
- В Мангистау планируют осваивать прибрежную зону из-за снижения добычи нефти