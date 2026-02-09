В ночь с 8 на 9 февраля в Конаеве скорость ветра достигала 27 м/с. В связи с этим в городе был создан оперативный штаб, а коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, передает BAQ.KZ.

Зафиксированы аварийные ситуации на инженерных сетях, повреждены кровли жилых домов и легкие конструкции. В ночное время проводились работы по очистке территорий от поваленных деревьев и строительных элементов, которые продолжаются.

В ряде микрорайонов произошло отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы.

Обучающиеся 1–11 классов переведены на дистанционный формат обучения.

Аким города Конаев Асхат Бердиханов провёл совещание с сотрудниками отдела ЖКХ и дал поручения по устранению последствий метели. При наличии пострадавших им будет оказана помощь в рамках действующего законодательства.

Жителей города просят сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. О всех аварийных ситуациях и происшествиях необходимо незамедлительно сообщать в единый контактный центр 109.