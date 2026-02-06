Казахстанцам рассказали о погоде на субботу, 7 февраля 2026 года, сообщает BAQ.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части страны сохранится нестабильная погода из-за активного южного циклона и фронтальных атмосферных систем.

Cогласно релизу метеорологов, на востоке Казахстана ожидается сильный снег. Что касается юго-востоке страны, то там в горных районах прогнозируют дождь со снегом. Также отмечено, что весь Казахстан накроют усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления.

Есть сведения и о надвигающемся урагане.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на горных перевалах Туркестанской области, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетысу временами ожидается ветер 30 метров в секунду и более. Кроме того, жителям на северо-востоке Мангистауской области стоит готовится к сильному морозу.

Сегодня, 6 февраля 2026 года, на город Жанатас в Жамбылской области уже обрушился сильнейший ветер порывы которого достигали более 32 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся природной стихии в Сарысуском районе объявлена чрезвычайная ситуация.