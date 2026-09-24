Урал в Атырау заиливается и становится мутнее: ученые предупредили о рисках дноуглубления

В нижнем течении Урала накапливаются донные отложения и растет мутность воды. Это влияет на работу водоочистных сооружений Атырауской области, а масштабное дноуглубление без предварительных исследований может еще сильнее изменить русло реки, передает BAQ.KZ.

Такие выводы представили специалисты «КМГ Инжиниринг», гидрогеологи и профильные эксперты после предварительного анализа русловых процессов на разных участках Урала.

По их данным, природные условия нижнего течения способствуют накоплению наносов и росту мутности воды. Отдельно специалисты обратили внимание на пропускную способность русла и протоков.

Масштабные дноуглубительные работы без исследований и гидродинамического моделирования могут изменить естественный режим реки и усилить размыв отдельных участков.

Поэтому перед возможными работами предлагают подробно обследовать русло, отобрать пробы, смоделировать движение воды и изучить состояние протоков. Параллельно рассматриваются меры по снижению объема наносов и укреплению наиболее уязвимых берегов.

Отдельный блок касается паводков. В регионе хотят восстановить исторические пути прохождения большой воды, нанести их на карты и внести эти данные в кадастр. Это должно помочь не допускать строительство на территориях, подверженных подтоплению.

Еще одна идея связана с созданием искусственных водоемов для накопления и рационального расходования воды. При подготовке таких решений планируют учитывать казахстанский и зарубежный опыт.

Аким Атырауской области Болат Акчулаков заявил, что решения по Уралу должны опираться на изучение причин происходящих процессов.

«Важно не просто устранять последствия, а понимать причины происходящих процессов. Все решения должны основываться на научных исследованиях и учитывать естественные особенности реки. Природу невозможно заставить работать по нашим схемам - наоборот, инженерные решения должны учитывать естественную динамику воды», - отметил Болат Акчулаков.

По итогам обсуждения специалисты продолжат работу с научными организациями и экспертами. Им предстоит собрать архивные данные об исторических изменениях русла Урала и проработать участие в государственных грантовых программах для финансирования дальнейших исследований.

Комплексное изучение реки продолжат с привлечением профильных специалистов. Основной акцент сделают на состоянии русла, движении воды, наносах, протоках и рисках для водных объектов региона.