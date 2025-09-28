На Урале неожиданно выпал обильный снегопад, который привёл к серьёзным заторам на дорогах и удивил местных жителей своей ранней появлением, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, несмотря на то что на календаре всего лишь 28 сентября, в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкортостане дороги буквально засыпало снегом. Автомобилисты спешно переобувают машины в зимнюю резину, а жители утепляются — зима, похоже, решила прийти раньше положенного срока.

На опубликованных кадрах видно, что трассы покрыты толстым слоем снега, движение транспорта осложнено.

Метеорологи также прогнозируют дальнейшее похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с начала следующей недели температура в Москве и ряде регионов будет снижаться и останется ниже нормы на 2–2,5 °C как минимум до начала октября.

Таким образом, осень на Урале и в центральной части России стремительно уступает место зиме — задолго до календарного срока.