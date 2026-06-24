Уральскую ТЭЦ выведут из "красной" зоны

В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область первый заместитель Премьер-министра посетил ряд стратегических и производственных объектов региона, а также ознакомился с реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Одним из ключевых пунктов визита стало Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение – один из крупнейших стратегических объектов страны. Здесь состоялась встреча с руководством компании-оператора, в рамках которой обсуждались текущие производственные показатели, а также перспективы развития месторождения.

Делегация ознакомилась с производственными мощностями и ходом реализации инвестиционных программ, включая проект расширения УКПГ-1Б, направленный на увеличение добычных возможностей.

Руководство компании отметило, что реализуемые проекты обеспечивают стабильное развитие месторождения, а также подчеркнуло вклад в экологические и социальные инициативы региона. В частности, с начала деятельности на экологические проекты направлено $467 млн, проведено озеленение на площади около 800 гектаров, а общий объем инвестиций в социальную инфраструктуру с 1998 года превысил $901 млн.

Отдельное внимание было уделено вопросам устойчивого развития, снижению выбросов и поддержке экологических инициатив.

Также в рамках поездки был посещён объект энергетической инфраструктуры – предприятие "Жайыктеплоэнерго", обеспечивающее Уральск теплом и горячей водой.

Здесь представили результаты модернизации оборудования и реализацию мероприятий в рамках национального проекта по обновлению энергетического и коммунального сектора. В частности, проведена замена градирни, что позволило снизить потребление технической воды, а также модернизирован турбоагрегат, введённый в эксплуатацию в 1960 году, что увеличило мощность станции.

Кроме того, после капитального ремонта была запущена газотурбинная установка японского производства мощностью 28,5 МВт.

По итогам визита поручено обеспечить системную реализацию работ по модернизации коммунальной инфраструктуры и дальнейшее повышение надёжности энергосистемы региона.

Сообщается, что уровень износа Уральской ТЭЦ в настоящее время относится к высокой категории. В рамках модернизации до 2029 года планируется снизить износ оборудования и улучшить техническое состояние станции.