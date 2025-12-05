В австрийском городе Дорнбирн состоялся международный архитектурный фестиваль SHARE Architecture Awards 2025, который собрал ведущих архитекторов, урбанистов и представителей профильных институтов из Европы, Кавказа и Центральной Азии. По итогам форума премией SHARE Awards был отмечен НИИ "Алматыгенплан" за представленные урбанистические проекты, передает BAQ.KZ.

Фестиваль проходит под эгидой SHARE Architects Society и служит площадкой для профессионального обмена и продвижения лучших архитектурных решений региона. В этом году программа стала крупнейшей в истории конкурса: в финал вышли 114 проектов из 20 стран в категориях "Реализованные здания", "Интерьер" и "Проекты будущего".

Казахстан впервые стал одним из ключевых участников форума. Генеральный директор ТОО "НИИ Алматыгенплан" Асхат Садуов вошёл в официальную программу мероприятия и представил стратегическое видение развития Алматы. Он рассказал о внедрении полицентрической модели, повышении качества городской среды, развитии общественных пространств, использовании научно-аналитического подхода в планировании и интеграции международных стандартов устойчивости.

По итогам фестиваля Асхат Садуов получил премию SHARE Awards, которая подчеркнула значимый вклад института в формирование современной урбанистической политики и развитие международного архитектурного диалога.