Занятия будут проводиться еженедельно в рамках классного часа по 10 минут, с повторением темы три раза в год.

Программа сопровождается консультациями для педагогов и психологов, вебинарами с участием представителей полиции, МЧС и здравоохранения. В учебном процессе используются интерактивные методы: проекты, анкетирование и видеоролики.

"Практика показала, что такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве", — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Уроки личной безопасности внедряются в рамках Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.