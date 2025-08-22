С 1 сентября во всех образовательных организациях Казахстана вновь стартуют уроки личной безопасности, направленные на формирование у детей практических навыков защиты и ответственного отношения к собственной безопасности, передает BAQ.KZ.
Занятия охватят все уровни образования — от детских садов до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:
- Дошкольники: номера экстренных служб, правила поведения на игровых площадках и в развлекательных центрах.
- Начальные классы: безопасность на воде и льду, взаимодействие с незнакомыми людьми, защита от бродячих животных.
- Средние классы: профилактика буллинга и кибербуллинга, опасности интернет-игр и чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки.
- Старшие классы и колледжи: финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание прав и обязанностей.