Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана

В школах начнут учить детей защищать себя.

Фото: pixabay.com
С 1 сентября во всех образовательных организациях Казахстана вновь стартуют уроки личной безопасности, направленные на формирование у детей практических навыков защиты и ответственного отношения к собственной безопасности, передает BAQ.KZ.
 
Занятия охватят все уровни образования — от детских садов до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:
  • Дошкольники: номера экстренных служб, правила поведения на игровых площадках и в развлекательных центрах.
  • Начальные классы: безопасность на воде и льду, взаимодействие с незнакомыми людьми, защита от бродячих животных.
  • Средние классы: профилактика буллинга и кибербуллинга, опасности интернет-игр и чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки.
  • Старшие классы и колледжи: финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание прав и обязанностей.

Занятия будут проводиться еженедельно в рамках классного часа по 10 минут, с повторением темы три раза в год.

Программа сопровождается консультациями для педагогов и психологов, вебинарами с участием представителей полиции, МЧС и здравоохранения. В учебном процессе используются интерактивные методы: проекты, анкетирование и видеоролики.

"Практика показала, что такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве", — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Уроки личной безопасности внедряются в рамках Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.

