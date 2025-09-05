Большинство граждан Казахстана позитивно оценивают текущее развитие страны и видят реальные результаты реформ, передает BAQ.KZ.

Об этом свидетельствуют данные масштабного социологического исследования, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 11 июля по 12 августа 2025 года. В опросе приняли участие 8 000 человек из всех регионов страны.

По результатам исследования, 75,9% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении. Особенно высок уровень оптимизма среди молодежи — 84,6% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет уверены в положительном курсе. В сельской местности уровень поддержки еще выше — 79,3%, тогда как в городах — 73,8%.

Граждане отмечают, что уже видят на практике ключевые реформы, влияющие на их повседневную жизнь:

Социальные инициативы: строительство школ (38,2%), программа "Нацфонд – детям" (29,5%), возможность снятия средств из ЕНПФ (20,1%).

Экономика: развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, поддержка МСБ и рост отечественного производства.

Закон и порядок: борьба с бытовым насилием, вандализмом, возврат незаконных активов.

Цифровизация: цифровые госуслуги, внедрение "Цифровой карты семьи" и социального кошелька.

Уровень доверия к Президенту также остается стабильно высоким — 82,4% респондентов заявили, что доверяют Главе государства.

Кроме того, исследование показало рост патриотических настроений — 89,9% граждан гордятся тем, что являются гражданами Казахстана.

В будущем казахстанцы видят наибольший потенциал страны в таких сферах, как агропромышленность, цифровые технологии и ИИ, энергетика, транспорт и развитие человеческого капитала.

Результаты опроса подтверждают: граждане фиксируют реальные изменения и чувствуют, что реформы приносят плоды. Это укрепляет доверие к государству и формирует устойчивый общественный оптимизм.