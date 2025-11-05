В мире продолжается борьба с младенческой смертностью: по данным The World Factbook от ЦРУ США, в 2024 году показатель смертности детей в возрасте до одного года составил 28,3 на 1 тыс. родившихся живыми, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Это означает, что почти три десятка новорождённых из каждой тысячи не доживают до года. Разброс между странами при этом огромен: от менее 2 в развитых государствах до более 80 в наименее благополучных регионах. Наименьшие показатели зафиксированы в Словении и Сингапуре — по 1,5 на 1 тыс. родившихся, за ними следуют Исландия (1,6), Монако (1,7), Норвегия (1,8) и Япония (1,9). Высокий уровень здравоохранения, качественная дородовая помощь и высокий уровень жизни обеспечивают этим странам лидирующие позиции.

Для сравнения, в странах с серьёзными социально-экономическими трудностями, таких как Афганистан, Сомали и Центральноафриканская Республика, младенческая смертность превышает 80–100 на 1 тыс. родившихся, что отражает проблемы с доступом к медпомощи, санитарией и питанием.

В Центральной Азии ситуация также разнообразна. Казахстан в 2024 году занял 82-е место с показателем 8 на 1 тыс. родившихся, что выше, чем в России (6,5) и Беларуси (2,1), но существенно ниже, чем у соседей по региону. В Узбекистане смертность составила 18,2, в Таджикистане — 21,7, в Кыргызстане — 24,5, а в Туркменистане — 35,9 на 1 тыс. родившихся. Несмотря на это, Казахстан демонстрирует относительно благополучное положение по сравнению с соседями, однако остаётся заметное отставание от стран с развитой системой здравоохранения.

Гендерный аспект младенческой смертности также остаётся актуальным. Во всех странах Центральной Азии мальчики умирают чаще, чем девочки, из-за большей уязвимости к инфекциям и осложнениям в раннем возрасте. В Казахстане в 2024 году смертность среди мальчиков составила 8,9, среди девочек — 7 на 1 тыс. родившихся, что создаёт разрыв в 27,1%. Для сравнения, в Узбекистане различие было ещё более выраженным (21,1 и 15,1), в Таджикистане — 24,3 и 18,9, а в Туркменистане разрыв достигал более чем полуторного показателя (43,6 против 27,7).

По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, внутренние данные Казахстана показывают ещё более оптимистичную картину: младенческая смертность в стране составила 6,8 на 1 тыс. родившихся, а за период январь–июнь снизилась до 6 на 1 тыс. Благодаря укреплению перинатальной помощи, повышению квалификации медицинского персонала и внедрению современных протоколов выхаживания новорождённых, страна достигла показателей, сопоставимых со странами Восточной Европы и значительно ниже среднего по Центральной Азии.

Однако внутри страны сохраняются региональные различия. Наивысшие показатели зарегистрированы в Кызылординской (8,7), Западно-Казахстанской (7,5), Северо-Казахстанской и Абайской (по 7,1) областях. В то же время наилучшие результаты отмечены в мегаполисах Алматы и Астане — по 4,5 на 1 тыс. родившихся, а также в Акмолинской (4,9), Восточно-Казахстанской и Жетысуской (по 5,2) областях.

Таким образом, Казахстан продолжает снижать младенческую смертность, но для дальнейшего прогресса необходимо выравнивать качество медицинской помощи между регионами и укреплять материально-техническую базу родовспомогательных учреждений в отдалённых территориях. Основными направлениями остаются улучшение дородового наблюдения, вакцинации и неонатальной помощи, а также работа по сокращению гендерного разрыва в детской смертности.