Уровень преступности продолжает снижаться в Казахстане
За семь месяцев 2026 года количество ДТП сократилось на 4%.
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В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно внедряется принцип «Закон и порядок». Основной акцент сделан на профилактике правонарушений, цифровизации правоохранительной системы и повышении безопасности граждан.
По итогам 2025 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 6%, а в первом полугодии 2026 года — еще на 10%. Снижение отмечается в том числе по наиболее опасным видам преступлений. При этом растет раскрываемость благодаря внедрению цифровой аналитики и систем видеомониторинга. В первом полугодии 2026 года число правонарушений в общественных местах снизилось на 19%.
Усилена защита женщин и детей
В семейно-бытовой сфере применяются защитные предписания, временные запреты на совместное проживание и программы психологической коррекции для правонарушителей. В первом полугодии 2026 года количество правонарушений в этой сфере снизилось на 7%. Специальную социальную помощь с начала года получили 1 877 человек.
Антифрод-система защищает средства граждан
С начала 2026 года раскрыто свыше 3,5 тыс. интернет-мошенничеств. Антифрод-центр позволил заблокировать средства граждан на сумму более 1 млрд теңге, а операторы связи пресекли 163,2 млн мошеннических телефонных соединений.
Также заблокировано 26 тыс. противоправных интернет-ресурсов, пресечена деятельность нелегальных call-центров и дропперских сетей.
Профилактикой наркопреступности охвачено более 2 млн молодых людей
С начала года проведено около 14,5 тыс. антинаркотических мероприятий. Работа включает борьбу с нарколабораториями и интернет-сбытом, блокирование финансовых потоков и профилактику среди молодежи. Развиваются молодежные инициативы «Жас сақшы» и «Жас Қорғау».
Число погибших в ДТП снизилось на 16%
За семь месяцев 2026 года количество ДТП сократилось на 4%, число травмированных — на 6%. На дорогах действует более 31 тыс. автоматических систем фиксации, с помощью которых пресечено 5,7 млн нарушений.
Реализация принципа «Закон и порядок» постепенно переводит правоохранительную систему от реагирования на правонарушения к их предупреждению. Цифровые инструменты и профилактика помогают повышать безопасность общественных пространств и защищать права граждан.
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