Урожай хлопчатника в Казахстане стал рекордным за 18 лет

В 2025 году в Казахстане собран рекордный за последние 18 лет урожай хлопчатника — порядка 430 тыс. тонн. Существенный вклад в достижение этого показателя внесло внедрение водосберегающих технологий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт BAQ.KZ.

Как отметил глава ведомства, переход от традиционных методов полива к капельному орошению стал одним из ключевых факторов роста урожайности.

"В 2025 году впервые площадь хлопчатника, возделываемого на капельном орошении, составила 50 тысяч гектаров. Причем в хозяйствах с применением водосберегающих технологий урожайность достигала до 60 центнеров с гектара. Средняя урожайность хлопчатника по стране выросла до 30 центнеров с гектара. Это, по оценке министерства, подтверждает эффективность внедрения современных агротехнологий и мер государственной поддержки.", — заявил министр.

