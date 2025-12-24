Урожай хлопчатника в Казахстане стал рекордным за 18 лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2025 году в Казахстане собран рекордный за последние 18 лет урожай хлопчатника — порядка 430 тыс. тонн. Существенный вклад в достижение этого показателя внесло внедрение водосберегающих технологий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт BAQ.KZ.
Как отметил глава ведомства, переход от традиционных методов полива к капельному орошению стал одним из ключевых факторов роста урожайности.
"В 2025 году впервые площадь хлопчатника, возделываемого на капельном орошении, составила 50 тысяч гектаров. Причем в хозяйствах с применением водосберегающих технологий урожайность достигала до 60 центнеров с гектара. Средняя урожайность хлопчатника по стране выросла до 30 центнеров с гектара. Это, по оценке министерства, подтверждает эффективность внедрения современных агротехнологий и мер государственной поддержки.", — заявил министр.
Самое читаемое
- В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
- Бдительный таксист сорвал мошенническую схему в Павлодаре
- Казахстанский автопром массово набирает рабочих и инженеров
- В Костанайской области разрабатывают проекты строительства газопроводов
- Суд обязал бывшую жену Бивола опровергнуть клевету в адрес боксера