В 2025 году в Казахстане собран рекордный за последние 18 лет урожай хлопчатника — порядка 430 тыс. тонн. Существенный вклад в достижение этого показателя внесло внедрение водосберегающих технологий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт BAQ.KZ.

Как отметил глава ведомства, переход от традиционных методов полива к капельному орошению стал одним из ключевых факторов роста урожайности.