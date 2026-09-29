Урожай картофеля ожидается на уровне прошлого года – Минсельхоз

В Казахстане рассчитывают собрать около 2,8 млн тонн картофеля – столько же, сколько в прошлом году. Об этом сообщила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

«Что касается картофеля, в этом году посевная площадь в организованных хозяйствах увеличена на 5,5 тысячи гектаров, чтобы нарастить производство внутри страны. Внутренняя потребность превышает 2 миллиона тонн. При этом по итогам прошлого года мы собрали 2,8 миллиона тонн картофеля. В текущем году ожидаем урожай на уровне прошлого года».

На сентябрь в республике насчитывалось 956 овощехранилищ общей вместимостью 2,6 млн тонн. Вице-министр отметила, что имеющихся мощностей достаточно для хранения продукции.

Хатепова пояснила, что картофель завозят в страну в мае и июне, к этому времени запасы прошлого урожая заканчиваются, а ранний картофель еще не поступил на рынок. Чтобы обеспечить внутренний спрос в межсезонье, площади под ранним картофелем ежегодно увеличивают. Его выращивают в Туркестанской и Алматинской областях.