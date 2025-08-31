Костанайские фермеры говорят, что ждут хороший урожай, но все могут испортить дожди. Закупочная цена на зерно и на другие культуры, которую им недавно озвучили, их расстроила. С какими ещё проблемами столкнулись фермеры, читайте в материале BAQ.KZ.

В Костанайской области приступили к уборке урожая. В этом году раньше, чем обычно, потому что надеятся убрать хлеб, ячмень, масличные культуры и другие до обильных дождей, которые прогнозируют синоптики. Дожди уже не первый раз мешают костанайским фермерам: в июле их местами было мало и это повлияло на качество зерна, сейчас осадков ожидается слишком много. Это может негативно отразиться, как на качестве, так и на количестве урожая. Хотя фермеры из разных районов дают разные прогнозы, все сходятся в одном: главный фактор, который может существенно повлиять на сбор урожая - это погода. И еще закупочная цена зерна, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

О том, что темпы уборочной кампании в этом году превышают прошлогодние больше, чем в два раза, на днях сообщили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области.

"Уже обмолочено 13,9% зерновых культур, в прошлом году в этот же период было обмолочено только 5,6%. Фермеры торопятся убрать урожай до дождей", - уточнили в ведомстве.

Зерно убрано почти с 600 тысяч гектаров полей, масличные культуры почти с 9000 гектаров. Более 70%, которую успели принять хлебоприёмные предприятия, относится к 3 классу. Почти 50% собранного урожая имеет влажность 14,5%, у 43% влажность доходит до 17%, а у 7,5% пшеницы - свыше 17%.

В управлении сельского хозяйства и земельных отношений отмечают, что уборочная кампания на самом старте. Общая площадь посевов - более 5 млн гектаров, а убрано пока чуть больше 30 000 гектаров. Из 5,1 м лн гектаров посевов львиную долю - 4,1 млн занимают зерновые. Из этих 4,1 млн под пшеницы отдали 3,4 млн гектаров. Масличные культуры разместили почти на 900 тысячах гектаров, а под картофель отдали более 7000 гектаров полей.

В Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области говорят о том, что потенциал для урожая хороший. Однако погодные условия несут большие риски. В лидерах по уборке пока что Аулиекольский, Наурзумский и Джангельдинский районы. Хорошие перспективы у фермеров Мендыкаринского, Карасусского и других районов.

Фермер из Аулиекольского района Темирхан Успанов говорит, что темпы уборки действительно выросли в этом году, урожай ожидают средний.

"Нам не хватило дождей в июле. Была засуха, а влаги мало, поэтому при изначально хорошем потенциале качество зерна упало. Сейчас уже идёт уборка, урожай пока средний. Но если будет больше солнца и тёплый сентябрь, то можем выйти на более высокое качество зерна и количество урожая", - сообщил глава КХ.

По его словам, государство в этом году сделало всё, чтобы урожай был хорошим. Вовремя предоставило субсидии, ГСМ по льготной цене, удобрения, гербициды, сельскохозяйственную технику в лизинг.

"За счет лизинговой программы мы обновили 90% техники. К государству претензий нет. Помешать хорошему урожаю может только погода, но надеемся, что успеем все убрать до дождей", - отмечает фермер из Аулиекольского района.

Фермер из Мендыкаринского района Раиса Юрьевна Беккер в этом году отдала предпочтение не только посевам пшеницы, но и льна, овса, ячменя, гороха. Говорит, посевная кампания прошла очень удачно, но теперь уборке мешают дожди.

"На нас нехватка дождей в июле никак не отразилась. Всё выспело, всё было хорошо. Ждали уборку, но уже пошли дожди, которые сильно ей мешают. Видим, что качество уже падает", - сетует глава КХ из Меныдкаринского района.

При этом, по словам фермера, в этом году критерии к качеству зерна повысили. Теперь за зерно с клейковиной выше 32% дают закупочную цену 140 000 тенге за тонну. Ранее такая цена была за клейковину гораздо меньших процентов.

"Недавно нам озвучили закупочные цены, они не обрадовали. Мы хотели намного выше. С такими ценами, как нам предложили, не сможем даже с долгами рассчитаться, не говоря уже о прибыли", - отмечает фермер.

Она надеется, как и многие главы крестьянских хозяйств, что АО НК "Продкорпорация" подкорректирует ценовой диапазон, чтобы цена закупа была более справедливой.

Глава КХ "Магнат" Караусского района Федор Талах еще перед началом уборки отмечал, что надеется на эффект фосфорных удобрений, которые его предприятие применяло в этом году.

"Фосфор ускоряет созревание культур, это позволило раньше приступить к уборке урожая. Конечно хотелось бы, чтобы сентябрь был сухой и теплый, это сильно повлияет на качество урожая", - говорит фермер.

Недавно мы побывали на полях Костанайского района. Большая часть на посевных площадях, расположенных в нескольких десятках километров, уже убрана. Часть пшеницы собрана в снопы, которые еще предстоит подобрать. На полях работают комбайны, тракторы и другая техника.

Кстати, всего по области в этом году задействовано более 30 000 единиц сельскохозяйственной техники, выделено более 80 000 тонн дизельного топливо по льготной цене. Для приёмки зерна подготовлено 34 лицензированных хлебоприёмных пункта, которые уже начали работу. Их общий объем позволяет сохранить до 3 млн тонн зерна, еще более 5 млн тонн фермеры могут разместить на собственных складах. Что касается просушки зерна, которая в этом году может быть особенно актуальна с учетом прогнозируемых дождей, то в регионе функционируют 415 зерносушилок. Их планируют задействовать по необходимости, в надежде, что сентябрь все-таки будет сухим и позволит собрать урожай с минимальной влажностью.

Напомним, что в начале августа, когда область только готовилась к уборке, в управлении сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области заявляли, что почти 65% посевов зерновых культур находятся в хорошем состоянии, у более 35% качество оценивалось, как удовлетворительное. Слабых и засушливых посевов на тот момент не было вообще. Примерно такая же ситуация была с масличными культурами.

На начало августа почти 40% зерновых находились в фазе колошения и цветения, 57% - в молочно-восковой спелости, у чуть больше 5% посевов наблюдалась восковая спелость.

"В ближайшие десять дней их необходимо убрать, не допустив потерь в качестве из-за осадков", - отмечал тогда руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.

На данный момент это всё цифры, которые были озвучены почти месяц назад. Сейчас конкретику не дают ни чиновники, ни тем более, фермеры. Все боятся сглазить новый урожай. И отмечают: между видовым урожаем и реальным иногда бывает огромная разница, поэтому хотят сначала собрать, а потом рапортовать о количестве и качестве. И конечно все фермеры ждут приемлемую цену на закуп зерна, чтобы рассчитаться с долгами и получить прибыль. С осторожностью говорят и об экспорте зерна. Ведь некоторые договоренности рушатся буквально на глазах из-за сложной логистики и дорогой доставки. Основным партнёром по сбыту зерна на международном рынке пока называют Узбекистан, есть интерес к костанайскому зерну и у Пакистана. Но опять-таки всё будет зависеть от логистики и цены на зерно, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.