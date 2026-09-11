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Урожай рекордный, а вагоны стоят: перевозчик заявил о критических простоях

11 Сентября 2026, 13:48
АВТОР
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Минсельхоз 11 Сентября 2026, 13:48
11 Сентября 2026, 13:48
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Фото: Минсельхоз

Зерновой перевозчик «Астык Транс» сообщил о непроизводительном простое своих вагонов под грузовыми операциями в августе и сентябре. Из-за этого графики подачи сдвигаются на 5–10 суток, говорится в сообщении компании.

Отклонение от нормы фиксируется и на экспорте, и во внутриреспубликанском сообщении. При плане нахождения под погрузкой в четверо суток фактический простой на экспортных отправках составляет 6,69 суток, во внутренних перевозках 7,73 суток.

При выгрузке нормативы нарушаются менее значительно. В экспортном сообщении простой равен 4,12 суток при норме четверо, во внутриреспубликанском 4,75.

Причины затянувшихся операций, как подчеркивают в компании, не зависят от ее деятельности. Кто именно задерживает вагоны, в сообщении не указано.

Последствия при этом прямые. Простой сверх нормы снижает оборот вагонов, сокращает погрузочный ресурс и может приводить к несвоевременному обеспечению заявок клиентов.

Информация доведена до компаний для принятия решений по корректировке графиков погрузки.

По оценке портала «АПК Новости», агрохолдинги и зернотрейдеры рискуют нарушить сроки контрактов, поскольку не смогут своевременно обеспечить заявленные объемы. К этому могут добавиться штрафы за срыв поставок и расходы на дополнительное хранение продукции на элеваторах.

Позиция КТЖ

Месяцем ранее национальная компания провела заседание оперативного зернового штаба, где обсуждалась готовность инфраструктуры и вагонного парка к пиковым объемам перевозок. Об этом сообщал портал «АПК Новости».

По данным КТЖ, на сети задействованы около 15,2 тыс. зерновозов и 17,1 тыс. крытых вагонов. При своевременной подаче заявок и ритмичной выгрузке этого парка достаточно для вывоза нового урожая.

Объемы перевозок при этом растут. С сентября 2025 года по август 2026 года по сети перевезено более 15 млн тонн зерна, что стало рекордным показателем. На экспорт отправлено 11,8 млн тонн, в страны Центральной Азии 7,6 млн тонн. Перевозки в Афганистан выросли втрое и достигли 1 млн тонн.

В августе 2026 года перевезено около 1,2 млн тонн зерна, на 35 % больше, чем годом ранее. Экспортные отправки выросли на 46 % и составили 895 тыс. тонн, на внутренний рынок направлено 262 тыс. тонн. Перевозки продуктов перемола увеличились на 18 %.

Предложенные решения

Основной проблемой в КТЖ называют неравномерное распределение погрузки в течение месяца, из-за чего вагоны скапливаются на станциях в третьей декаде.

«Собственникам и операторам вагонов рекомендовано предусмотреть стимулирующие скидки для экспортеров при погрузке зерна в первой половине месяца. Это позволит равномерно распределить объемы и снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру в третьей декаде», - говорится в сообщении КТЖ.

Элеваторам и владельцам подъездных путей рекомендовано обеспечить круглосуточную работу, грузоотправителям заранее планировать объемы и своевременно подавать заявки на перевозку.

Зерновой штаб продолжит работу с участием подразделений и дочерних организаций КТЖ, операторов вагонного парка, морских портов, зерновых союзов и экспортеров.

Ситуация разворачивается на фоне рекордной уборочной кампании. По данным на начало сентября, аграрии намолотили 7,7 млн тонн зерна против 3,9 млн тонн на ту же дату годом ранее.

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