Садоводы Костаная бьют тревогу: из-за прошлогоднего паводка уровень в реке Тобол упал в три раза. Из-за этого урожай картофеля и других овощей в этом году снизился в два раза, а весенние посадки в следующем годы вообще могут прекратиться. Речь о полях, расположенных в районе так называемого КЖБИ-инского моста. Современную переправу, соединяющую левый берег с правым, построили около 10 лет назад. Тогда-то и начались проблемы, которые позже спровоцировал большой прошлогодний паводок. В результате под удар стихии попали не только дачники, крестьянские хозяйства, но и очень крупные садоводческие общества. В проблеме разбирался корреспондент BAQ.kz.

Вместо 60 тонн картофеля - всего 30

Одно из самых крупных садоводческих обществ Костаная КХ "Тэрра" засаживает площади рядом с мостом в районе КЖБИ уже около 15 лет. Речь идет не о небольших участках земли, а о целых 25 гектарах.

"В этом месте у нас расположена одна из пяти бригад. Все 25 гектаров земли были засажены картофелем. Но если в прошлом году мы взяли с этого участка около 60 тонн клубней, то в этом - только 30 тонн. Такого резкого снижения урожая мы точно не ожидали", - сообщил заместитель д директора КХ "Тэрра" Иван Семейкин.

Причина в снижении уровня воды в этом месте больше, чем в 2 раза. Если в прошлом году он доходил до отметки в 1,5 метра, то в этом году едва дотягивает до 40 сантиметров. На снижение уровня повлиял снос дамбы, которую унесла прошлогодняя апрельская вода. Паводок был такой силы, что вода подтопила опоры всех трех мостов Костаная. В связи с чем все переправы были перекрыты и областной центр, расположенный на левом берегу реки Тобол, оказался отрезанным от правого берега.

Земляную дамбу, сдерживающую воду и в результате образующая приличное русло из которого садоводы и крестьянские хозяйства и брали воду, смыло напрочь.

Представители других крестьянских хозяйств и обычные дачники тоже поделились информацией об убытках в связи с проблемой полива.

"Вы же знаете, что нехватка воды напрямую влияет на снижение не только количества, но и качества урожая. Урожай заметно упал по всем видам овощей. Продавать овощи дороже, чтобы покрыть свои затраты, мы не можем, потому что цену диктует рынок", - отмечает один из дачников СО "Дорожник", которое тоже расположено рядом с мостом.

На вопрос о том, почему дачники забили тревогу в этом году, а не прошлой осенью, ведь паводок снес дамбу еще весной, они ответили: весь год был хороший сброс из водохранилищ. Отметим, что выше по течению реки расположены два крупных водохранилища - Верхнетобольское в районе Лисаковска и Каратамарское в районе Рудного. Все они сбрасывают воду на Костанай. Весь прошлый года из-за переполненности паводковыми водами воду сбрасывали прилично, поэтому уровень реки в районе моста, несмотря на весенний снос дамбы, был высоким. Это и позволило овощеводам и садоводам сохранить урожай.

"В этом году сброс воды из водохранилищ существенно снизился, так как паводок прошел, а сезон полива давно завершился. Если при сбросе 8 кубов секунду мы испытывали недостаток в воде, то сейчас сброс идет на уровне 1-2 куба в секунду. Что будет в следующем году - страшно представить", - констатирует заместитель директора КХ "Тэрра".

На балансе не значится

Представители садовых обществ и крестьянских хозяйств написали коллективное письмо к местную палату предпринимателей "Атамекен". Их ситуацию на заседание отраслевого регионального совета рассматривали уже несколько раз. Последнее заседание прошло на днях.

"Да дачники к нам обратились, сообщили о ситуации, об убытках. Предоставили подписанное коллективное письмо с просьбой помочь и восстановить дамбу. Сейчас это письмо на рассмотрении, решение пока не принято", - пояснила руководитель отдела в сфере АПК костанайской пала предпринимателей Анастасия Кудрина.

Садоводы говорят, что пока их письмо рассматривается, русло из которого можно было брать воду для полива, превращается в болото. Из-за резкого снижения уровня воды, к следующему году, она зарастет камышом и производство овощей в этом когда-то благодатном месте прекратится.

"Мы просим всего лишь восстановить преграду для воды, чтобы она снова образовывала старицу. Речь о нескольких машинах камней. Мы бы и сами могли их привезти, но нам этого сделать не дадут, потому что речь о государственной земле и переправе. Но мы рискуем остаться вообще без места для посадки, а производителей овощей у нас не так много", - говорит представитель крупного КХ "Тэрра".

Как выяснилось, в решении ситуации принимают активное участие представители управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области. Заместитель руководителя этого ведомства Виктор Мухамеджанов как раз принимал участие в заседании последнего отраслевого регионально совета в палате предпринимателей, на котором дачники еще раз озвучили свои проблемы.

"Решение не принято, но составлен протокол заседания совета. Теперь его должны рассмотреть все компетентные органы. Первое, что нужно сделать - провести обследование местности, на которой произошло затопление. Обрисовать ситуацию с учетом местности, пропуска воды и на основании этого эксперты должны сделать выводы. И только на основании этого можно будет принять решение", - сообщил Мухамеджанов.

По его словам, дамбы в районе КЖБИ-инского моста никогда не было. Была насыпная дорога, соединяющая левый и правый берег реки Тобол. В 2011-2014 годах был построен современный мост. Но пока его строили на объекте сменился подрядчик. Прежний, который должен был демонтировать дорогу, ушел и не выполнил свои работы, а новый тоже этого делать не стал. Вот так и образовалась насыпь, которую садоводы называют дамбой и которая нигде не значится. И по закону ее на данный момент там просто не должно быть. Но как быть теперь, когда люди благодаря ей построили целый овощной бизнес или просто кормят семью урожаем с дач?

"Дамба - это полноценное гидротехническое сооружение, которое должно стоять на балансе какого-то ведомства. И тогда можно было бы дать поручение, чтобы ее восстановили. Но данная разрушенная дорога не стоит ни на чьем балансе, поэтому нужно согласовать кучу документов, прежде чем решить, можно ли и нужно ли ее вообще восстанавливать", - комментирует сложившуюся ситуацию заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

Дать возможность самим дачникам привезти несколько машин камней, как они просят, тоже невозможно, потому что такие работы опасны, их тоже нужно согласовывать. Если при них кто-нибудь пострадает, то проблем будет еще больше. Отсюда и такое долгое решение, казалось бы, не очень сложной проблемы.

На чьем балансе тогда значилась дорога, соединяющая левый и правый берег реки? На этот вопрос в управлении природных ресурсов нам ответить не смогли, пояснив, что нужно поднимать документы 20-летней давности. И, скорее всего, во время принятия решения по насыпи все эти бумаги найдут.

Время против овощеводов

В общем, региональное заседание в палате предпринимателей беспокойства дачников не уменьшило, хотя надежды на восстановление полноценного орошения пока не лишило. Больше всего овощеводы беспокоятся о том, что драгоценное теплое время уходит, впереди - снег и морозы, поэтому осуществить работы в пойме реки вблизи с мостом будет еще сложнее. А затягивание ситуации может напрямую отразиться на их дальнейшей деятельности. Ведь если уровень воды не удастся восстановить, то садить в этом месте овощи будет бессмысленно.

Правда есть и еще одно решение: сельхозтоваропроизводители могут поставить насосы, которые будут перекачивать воду из русла реки в старицу. Но эти расходы вновь лягут на плечи дачников, которые и без того терпят убытки. Пока что ясно одно: время играет против садоводов. И пока компетентные органы разбираются в проблеме, производители продумывают, где искать площади для новых посевов. Но найти в одночасье около 25 гектаров земли, как в случае с КХ "Тэрра", да и еще в хорошем месте с близким доступом к воде, явно будет нелегко. Плюс за почти 15 лет выращивания овощей в этом месте, поля не раз обрабатывались, удобрялись, а на новом месте весь это комплекс ухода потребует новых вложений средств.

Отметим также, что ситуация, когда дамба не значится не на чьем балансе, не единичная в Костанайской области. В прошлом году с земляной насыпью, соединяющей поселок Октябрьский (в административном поселке Лисаковска) и село Козыревка Тарановского района, разразился целый скандал. Жители Козыревки, в которой нет школы, магазинов, и аптек, несколько десятков лет ходили по дамбе в Октябрьский, как и их дети. Но летом прошлого года во время сброса воды, с дамбы упал мужчина с 8-летним ребенком. В результате мальчика унесло течением он утонул. После долгих разбирательств выяснилось, что дамбу насыпали самовольно еще в советское время, ее не должны быть в этом месте, не на чьем балансе она не находится. Аким Лисаковска Абай Ибраев тогда заявил, что, в связи с этим дамбу просто снесут, но возмущенные жители Козыревки сообщили, что не хотят быть отрезанными от цивилизации. В результате было принято решение о строительстве полноценного моста в этом месте реки из легких разборных конструкций.

Фото: Аскар Кенжетаев.