В регионах страны продолжается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн гектаров. На сегодняшний день убрано 10,9 млн га или 68,2% посевных площадей. Намолочено 16,6 млн тонн зерна, передает BAQ.KZ.

Помимо зерновых, сельхозтоваропроизводители собрали:

799,3 тыс. тонн масличных культур,

1,9 млн тонн картофеля при урожайности 224,7 ц/га,

2,9 млн тонн овощей при урожайности 298,2 ц/га.

В том числе собрано более 405,2 тыс. тонн капусты (урожайность — 324,3 ц/га), 731,2 тыс. тонн лука (412,2 ц/га) и 305,7 тыс. тонн моркови (290,2 ц/га).

В аграрном ведомстве отмечают, что уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.