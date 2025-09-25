Уборка урожая в разгаре: аграрии страны собрали почти 17 млн тонн зерна
Сегодня, 12:08
137Фото: BAQ.KZ
В регионах страны продолжается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн гектаров. На сегодняшний день убрано 10,9 млн га или 68,2% посевных площадей. Намолочено 16,6 млн тонн зерна, передает BAQ.KZ.
Помимо зерновых, сельхозтоваропроизводители собрали:
-
799,3 тыс. тонн масличных культур,
-
1,9 млн тонн картофеля при урожайности 224,7 ц/га,
-
2,9 млн тонн овощей при урожайности 298,2 ц/га.
В том числе собрано более 405,2 тыс. тонн капусты (урожайность — 324,3 ц/га), 731,2 тыс. тонн лука (412,2 ц/га) и 305,7 тыс. тонн моркови (290,2 ц/га).
В аграрном ведомстве отмечают, что уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.
