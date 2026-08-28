Казахстанские аграрии намолотили 7,7 млн тонн зерна. Это почти вдвое больше, чем на ту же дату год назад, тогда было 3,9 млн тонн, передает BAQ.KZ.

Зерновые убрали с 5,5 млн гектаров, это 35,5 % всех площадей. Урожайность в среднем по стране составляет 14 центнеров с гектара.

Разрыв с прошлым годом виден и на элеваторах. Хлебоприемные предприятия приняли 1 025,2 тыс. тонн зерна против 145,5 тыс. тонн за тот же период 2025 года, разница семикратная.

Качество нового урожая в министерстве называют высоким. Третьим классом признали 78 % поступившей мягкой пшеницы, четвертым 14 %. Пятый класс и неклассное зерно заняли 7 %.

По клейковине показатели тоже держатся. У 56 % принятой пшеницы содержание выше 28 %, еще 19 % показали 25–27 %, а 25 % пришлось на диапазон 23–24 %.

Параллельно идет уборка масличных и овощебахчевых культур. Маслосемян намолочено 244 тыс. тонн, овощей собрано более 1,9 млн тонн, бахчевых 1,7 млн тонн, картофеля 795 тыс. тонн. Работы по этим культурам проходят в плановом режиме.

По данным местных исполнительных органов, 98 % посевов зерновых и масличных находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Для оперативной оценки ситуации создана рабочая группа, которая выезжает с обследованиями в регионы.

На осенне-полевые работы регионам выделили 401,1 тыс. тонн дизельного топлива. Договоры заключены и оплачено 161,3 тыс. тонн, или 40 % от объема, отгружено 143 тыс. тонн, это 36 %.

С минеральными удобрениями дело идет быстрее. При годовом плане в 2,3 млн тонн аграриям отгрузили 2 млн тонн, 85 % от плана.

Уборочная продолжается в штатном режиме. В министерстве следят за темпами уборки, состоянием посевов, обеспеченностью ресурсами и качеством зерна, которое поступает на хранение.