Урожай яблок в Казахстане вырос на 27%
В Казахстане насчитывается почти 29 тысяч га яблоневых садов.
В рамках Фестиваля яблок, посвящённого 80-летию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирному дню продовольствия, вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков проинформировал о текущем состоянии и перспективах развития садоводства в стране, передаёт BAQ.KZ.
Площадь яблоневых садов в Казахстане составляет почти 29 тысяч га. В основном это Алматинская, Туркестанская, Жамбылская области, Жетісу. Только в Алматинской области и Жетісу яблоневые сады занимают свыше 2,4 тыс. га, растут более 416 тысяч деревьев.
"Садоводство становится важнейшим направлением агропромышленного комплекса. Благодаря мерам государственной поддержки с 2014 года фермеры получили инвестиционные субсидии на закладку садов и внедрение интенсивных технологий. Это дало ощутимый эффект: валовый сбор яблок вырос на 43%, а урожайность — на 27%.
Фестиваль яблок — это не просто праздник урожая. Это символ сотрудничества, уважения к труду фермеров и общей ответственности за будущее. Уверен, что совместными усилиями государства, международных организаций, аграрного бизнеса и молодежи мы превратим садоводство в одну из ключевых отраслей развития страны", — отметил Ербол Тасжуреков, подчеркнув значимость Программы партнёрства ФАО-Казахстан.
Программа способствует внедрению инноваций, устойчивому использованию природных ресурсов и повышению конкурентоспособности отечественного АПК. Особое внимание уделяется трансферу технологий и знаний в сельское хозяйство, включая цифровые решения и агроинновации.
Вице-министр рассказал о символе казахстанского садоводства, подчеркнув, что апорт — это не только сорт яблок, но и часть культурного наследия страны.
"Принимаются конкретные меры по возрождению его как национального бренда. Планируются расширение посадок, улучшение агротехники и популяризация этого сорта на международной арене. Создан питомник сеянцев яблони Сиверса, проводятся заготовка саженцев и закладка новых садов. До 2027 года будет разбито 110 га садов апорта. Учёные КазНИИ плодоовощеводства активно развивают селекционные и агротехнические программы. За 85 лет селекционной работы в Казахстане сформирована коллекция из около 400 сортов и гибридов, включая 29 новых сортов, выведенных на основе апорта", - резюмировал он.
