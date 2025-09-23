Урожай зерна превысит 24 млн тонн – Минсельхоз
В Казахстане завершается массовая уборочная кампания.
В настоящее время по всей республике проводится массовая уборочная кампания, которая в южных регионах близка к завершению. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По данным министра, общая площадь уборки составляет 23,6 млн гектаров, из которых более 16 млн гектаров занимают зерновые и зернобобовые культуры. Уборка урожая началась своевременно и проводится более интенсивно по сравнению с прошлым годом.
"На сегодняшний день по республике убрано 63,7% посевных площадей, средняя урожайность составила 15,2 центнера с гектара. В закрома засыпано 15,5 млн тонн зерна. По данным акиматов, прогноз по зерну ожидается на уровне 24 млн тонн. Это позволит полностью обеспечить внутренний рынок продовольствием, кормами, семенным фондом, а также сохранить объёмы экспорта", – сказал Айдарбек Сапаров.
