В настоящее время по всей республике проводится массовая уборочная кампания, которая в южных регионах близка к завершению. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным министра, общая площадь уборки составляет 23,6 млн гектаров, из которых более 16 млн гектаров занимают зерновые и зернобобовые культуры. Уборка урожая началась своевременно и проводится более интенсивно по сравнению с прошлым годом.