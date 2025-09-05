На расширенном собрании фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова и членов Правительства обсуждался ход реализации Послания Президента и Предвыборной программы "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого", передает BAQ.KZ.

Олжас Бектенов отметил, что благодаря двукратному увеличению финансирования весенне-полевых работ фермеры успешно завершили посевную кампанию. Сейчас в 15 регионах идет уборка урожая — уже намолочено более 6 миллионов тонн зерна, что составляет около 30% посевных площадей. Мощностей для хранения нового урожая достаточно.

Правительство активно расширяет экспорт сельхозпродукции — сегодня казахстанские товары поставляются в 80 стран, при этом более половины экспорта приходится на продукцию с высокой добавленной стоимостью. За последние два года применение удобрений в отрасли выросло вдвое, также заключены договоры лизинга на поставку 7 тысяч единиц сельхозтехники на сумму свыше 160 млрд тенге.

Особое внимание уделяется развитию животноводства: более 3,5 тысячи отечественных предприятий вошли в реестры иностранных импортеров, что открывает новые возможности для экспорта.