Сенат Уругвая одобрил закон о декриминализации эвтаназии, сделав страну первым государством в Латинской Америке, где этот шаг узаконен, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Документ позволяет врачам проводить процедуру по просьбе пациентов, находящихся на терминальной стадии неизлечимых заболеваний и испытывающих невыносимые страдания.

За закон проголосовали 20 из 31 сенатора. Нижняя палата парламента одобрила инициативу ещё в августе. Сенатор Патрисия Крамер из правящей коалиции заявила, что решение отражает волю большинства уругвайцев, для которых "право на достойную смерть" — вопрос гуманности и личного выбора.

Католическая церковь резко выступила против закона, назвав эвтаназию "узаконенным убийством". Архиепископ Монтевидео Даниэль Стурла призвал общество "защищать дар жизни до конца". Тем не менее, по опросам, около 60% жителей страны поддержали легализацию. Принятие закона укрепило репутацию Уругвая как одной из самых социально либеральных стран региона. Ранее республика первой в мире легализовала марихуану для рекреационного использования и узаконила однополые браки и аборты.