US Open может сделать Рыбакину первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на US Open-2026. В матче 1/8 финала вторая ракетка мира уверенно обыграла японку Наоми Осаку – 6:1, 6:4 – и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Следующей соперницей Рыбакиной станет представительница Китая Чжэн Циньвэнь, занимающая 121-е место в рейтинге WTA. Матч имеет для казахстанки особое значение: победа и выход в полуфинал позволят ей гарантировать первое место в мировом рейтинге по итогам турнира.

«Для меня это неожиданность»

После победы над Осакой Рыбакина призналась, что сама не ожидала настолько уверенного матча.

«Честно говоря, для меня это неожиданность. Я действительно хорошо играла сегодня. Я чувствовала, что с моей стороны мяч летел очень хорошо. В некоторых эпизодах мне немного везло. Наоми – сложная соперница. Я знала, что вне зависимости от счёта мне необходимо концентрироваться на каждом мяче. Она также играет очень агрессивно. Я довольна тем, как сыграла сегодня», – сказала Рыбакина.

Казахстанка особенно уверенно провела первый сет, отдав сопернице лишь один гейм. Во второй партии Осака навязала более плотную борьбу, однако Рыбакина сохранила преимущество и завершила матч в двух сетах.

За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с Чжэн Циньвэнь. Китаянка в 1/8 финала выбила из турнира Игу Швёнтек, победив ее со счетом 7:5, 6:3.

Рыбакина назвала будущую соперницу опасной и отметила ее хорошую форму.

«Она определённо нашла свою форму и после стольких побед подряд играет очень уверенно. Это очень опасная соперница. Прежде мы уже играли друг против друга, и я знаю, что это будет очень сложный матч», – сказала казахстанка.

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Рыбакина и Чжэн Циньвэнь ранее встречались пять раз. Четыре матча выиграла казахстанка.

Единственную победу над Рыбакиной китаянка одержала на Итоговом турнире WTA в 2024 году в Саудовской Аравии.

Четвертьфинал состоится 9 сентября по нью-йоркскому времени. Точное время начала встречи организаторы пока не объявили. Для зрителей в Казахстане матч пройдет либо вечером 9 сентября, либо ранним утром 10 сентября – в зависимости от расписания дневной и вечерней сессий.

На кону – первая строчка WTA

Предстоящая встреча может стать одной из важнейших в карьере Рыбакиной. В случае победы над Чжэн Циньвэнь и выхода в полуфинал US Open казахстанка гарантирует себе первое место в мировом рейтинге WTA независимо от результатов конкуренток.

Для Рыбакиной нынешний US Open уже стал историческим: ранее она ни разу не доходила до четвертьфинала турнира. Теперь ее отделяет одна победа от первого полуфинала в Нью-Йорке – и потенциального лидерства в мировом рейтинге.