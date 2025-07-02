Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекратило оказывать зарубежную помощь с 1 июля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт BAQ.KZ.

"Эпоха правительственно одобренной неэффективности подошла к концу", — подчеркнул он.

По словам Рубио, в течение десятилетий USAID располагало практически неограниченным бюджетом налогоплательщиков, но результаты работы агентства "не соответствовали поставленным задачам и не обеспечивали приоритета национальных интересов США".

С этого момента функции по предоставлению внешней помощи перейдут под прямое управление Государственного департамента США. Как уточнил Рубио, дальнейшее финансирование зарубежных программ будет осуществляться выборочно и только в рамках тех проектов, которые напрямую соответствуют внешнеполитическим приоритетам США.

Решение о закрытии USAID вызвало широкий общественный резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Международные эксперты и благотворительные организации предупреждают о возможных серьёзных гуманитарных последствиях.

По данным исследований, прекращение деятельности USAID может привести к сокращению медицинских и образовательных программ в десятках стран, а также поставить под угрозу жизнеобеспечение миллионов людей.

В ответ на критику администрация США заявляет, что новая модель оказания помощи будет "более прозрачной, целенаправленной и экономически эффективной".