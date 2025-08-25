Казахстанцам пересчитают счета за электроэнергию и вернут порядка 1,6 млрд тенге. В Комитете по регулированию естественных монополий уточнили: перерасчёт охватил 115 субъектов и затронул 608 тысяч абонентов. Средства не будут возвращены напрямую, а зачтутся на лицевых счетах потребителей в новом отопительном сезоне, что позволит снизить суммы в квитанциях, передаёт BAQ.KZ.

"1,6 миллиарда тенге — это сумма, рассчитанная исходя из перерасчёта объёмов потребления тепловой энергии у потребителей, у которых нет приборов учёта. Мы сопоставили плановые и фактические данные по температуре. Соответственно, как мы все знаем, зима в этом году была мягкая", - рассказал председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев.

По его словам, перерасчёт охватил 115 субъектов естественных монополий и затронул 608 тысяч абонентов.

"Осуществлён перерасчёт, он коснулся 115 субъектов естественных монополий, и возврат будет сделан для 608 тысяч абонентов. Механизм возврата определён правилами. Там предусматривается, что эти средства будут в будущем отопительном сезоне отражены на лицевом счёте потребителя в виде сальдо — то есть за минус. Таким образом, в следующем отопительном сезоне он будет платить меньше на эту сумму", - отметил Косымбаев.

Напомним, по итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге с учетом НДС. Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой — в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024–2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.