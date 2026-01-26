Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности продолжает выявлять организаторов преступных схем в фармацевтической отрасли, передает BAQ.KZ.

Раскрыта и пресечена масштабная схема фиктивного отечественного производства медицинских изделий, в которой было замешано руководство АО "OrdaMed". Компания, используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получила незаконные преференции на льготные поставки 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения.

Фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате государству был нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге.

В ходе обысков у руководства "OrdaMed" изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях "Interdentica", "Erkin Brand" и "OrdaMed".

С санкции суда под стражей находятся технический директор АО "OrdaMed", бывший председатель правления и начальник производственного управления.

Ведется досудебное расследование. Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.