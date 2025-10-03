Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит системную работу по противодействию незаконному майнингу цифровых активов, передает BAQ.KZ.

С начала 2024 года в стране зарегистрировано 17 уголовных дел с общим ущербом в 1,3 млрд тенге. Наибольшее число нелегальных майнинговых ферм выявлено в Астане – 6 случаев, по 3 случая зафиксированы в Шымкенте и Костанае.

В рамках расследований арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс. долларов США.

По данным ведомства, часть ферм вела деятельность за счет кражи электроэнергии — объем потребления сопоставим с энергопотреблением крупного города. Зафиксированы также жалобы жителей на сильный шум от оборудования.

АФМ отмечает, что незаконный майнинг наносит ущерб экономической безопасности страны, приводит к перебоям в энергоснабжении и лишает промышленность и социальные объекты необходимых ресурсов.

В то же время Комитет государственных доходов сообщает, что за последние три года от легального майнинга в бюджет поступило более 17 млрд тенге. Это, по мнению экспертов, подтверждает важность развития прозрачного и регулируемого рынка цифровых активов.

Агентство напоминает: майнинг в Казахстане разрешён только при наличии лицензии, подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств. Нарушение закона влечет уголовную ответственность.