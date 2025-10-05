На юге Черноморского побережья Болгарии проливные дожди спровоцировали сильное наводнение, в результате которого погибли четыре человека, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на местные власти, в нескольких прибрежных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из курортного комплекса Елените эвакуировали всех жителей и туристов.

Спасательные службы и добровольцы приступили к расчистке завалов, а полиция задержала двух мародёров, у которых обнаружили крупную сумму денег, драгоценности и компьютерную технику.

Восстановительные работы ведутся в пострадавших населённых пунктах — Солнечном Береге, Несебре, Бургасе и Цареве. По предварительным оценкам, ущерб от стихии превысил €25 млн.

Согласно данным Национального института гидрологии и метеорологии, за несколько часов в пострадавших районах выпало около 250 мм осадков, а в некоторых местах — более 400 мм. Синоптики предупреждают, что в начале следующей недели проливные дожди могут вернуться.