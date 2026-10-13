Ущерб от протестов лицеистов во Франции оценили в 8,5 млн евро

Ущерб от протестов и блокировок лицеев в регионе Иль-де-Франс вырос до 8,5 млн евро. С начала протестного движения повреждения получили более 110 учебных заведений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Le Parisien.

По данным властей региона, полностью или частично разрушены и выведены из строя около 120 ворот и входных групп лицеев.

Власти Иль-де-Франс заявили, что намерены участвовать в судебных процессах против тех, кого привлекут к ответственности за погромы. Если ущерб причиняли несовершеннолетние, вопрос о возмещении могут предъявить их родителям в рамках гражданской ответственности.

В понедельник протесты нарушили работу почти 80 лицеев, около 30 из них в течение дня были вынуждены закрыться.

Повреждения зафиксировали, в частности, в лицее Marcel Deprez в XI округе Парижа. В соцсетях появились кадры крупного пожара у входа в здание. В лицее La Mare Carrée в коммуне Муасси-Крамайель разбили окна.

Сообщается и о пострадавших среди сотрудников системы образования и региональных служб.

В XIV округе Парижа директора лицея Émile Dubois забросали яйцами. Позднее в ее сторону бросили мусорный контейнер, из-за чего женщина упала. После инцидента была подана жалоба.

Протесты французских лицеистов продолжаются. На вторник, 13 октября, участники движения анонсировали очередную, пятую волну акций.