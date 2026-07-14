Фиктивное начисление за медуслуги выявлено в частной клинике Астаны

Приговор по делу о хищении бюджетных средств путем фальсификации данных о прикреплении граждан к медицинской организации вынесли в Астане. В частной клинике проводили фиктивные начисления за медуслуги. Ущерб составил более 79 миллионов теңге.

Расследование провел столичный Департамент Агентства по финансовому мониторингу. Руководитель частной клиники ТОО "Forte Clinic (Tumar)" организовал схему искусственного увеличения количества прикреплённых граждан. Таким образом можно было получить больше денег из Фонда социального медицинского страхования.

Чтобы воплотить свой план в жизнь преступник привлек сотрудника РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения", который, используя служебный доступ, незаконно одобрял поданные фиктивные заявки.

"Таким образом, более 15 тысяч граждан прикреплены по письменным заявлениям, несмотря на то, что действующие правила допускают такую форму только для ограниченного круга лиц. Выявлены случаи прикрепления граждан из других регионов, несовершеннолетних без документов законных представителей, а также лиц, выехавших за пределы страны", – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, руководитель клиники установил контроль над учетными записями медицинских работников в информационной системе "Damu med", привязав их к номерам телефонов администрации. Используя полученный доступ, он вносил в систему фиктивные сведения о якобы оказанных медицинских услугах незаконно прикреплённым гражданам, создавая основания для начисления финансирования из Фонда.

Судом руководителю клиники назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения - 3 года лишения свободы. Причиненный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.