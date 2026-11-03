Ушел из дома в 29 лет, вернулся в 57: пешее путешествие длиной 28 лет

Британец Карл Бушби вернулся домой после 28-летнего путешествия, за которое преодолел около 58 тысяч километров и побывал в 29 странах. Он пересек Берингов пролив, прошел через опасные джунгли и переплыл Каспийское море из Казахстана в Азербайджан. В родном городе Халл 57-летнего путешественника встретили семья и сотни жителей, сообщает The Guardian.

Бушби, бывший британский десантник, отправился в путь в ноябре 1998 года из чилийского Пунта-Аренаса. Тогда ему было 29 лет, а на путешествие он отводил 12 лет. В итоге дорога домой заняла почти три десятилетия.

У него было два правила. Не возвращаться домой до завершения маршрута и не передвигаться на транспорте ради продвижения вперед. Когда экспедицию приходилось прерывать из-за визовых проблем, пандемии или других обстоятельств, Бушби позднее возвращался в точку остановки и продолжал путь.

От Берингова пролива до Каспийского моря

За годы путешествия британец прошел через четыре континента, пустыни, горы и джунгли. Ему приходилось сталкиваться с вооруженными людьми, белым медведем и задержанием в России.

В марте 2006 года Бушби вместе с напарником пересек Берингов пролив между Аляской и Чукоткой. Переход по дрейфующим льдам занял 14 дней. Однажды путешественникам пришлось вытаскивать из ледяной воды сани с припасами.

На российской территории их задержали за нарушение правил пересечения границы. Бушби обвинили в шпионаже и приговорили к депортации, но позднее ему удалось продолжить экспедицию.

В октябре 2024 года путешественник преодолел около 300 километров через Каспийское море из Казахстана в Азербайджан вплавь. Этот участок стал одним из самых необычных этапов его маршрута.

В октябре 2026 года он переплыл Ла-Манш из Франции в Великобританию. До родного дома оставалось пройти последние километры.

Дома его ждала внучка, которую он никогда не видел

1 ноября Бушби пересек мост через реку Хамбер, а 2 ноября его торжественно встретили на площади королевы Виктории в Халле.

Путешественник признался, что совершенно растерялся от количества встречающих. Пробираясь сквозь толпу, он даже попросил людей показать ему дорогу.

С собой британец привез нагруженную вещами тележку по прозвищу Beast 2. В ней находились лекарства, спальные мешки, фонари и другие вещи, сопровождавшие его в дороге.

Самая эмоциональная встреча произошла у дома, где он вырос. Там Бушби ждала 75-летняя мать Анджела, которую он не видел 28 лет.

«Ты немного изменилась», - сказал он матери после объятий. «Я постарела», - ответила она. «Мы оба», - заметил путешественник.

В доме его ждали 36-летний сын и 12-летняя внучка, с которой он встретился впервые.

На торжественной встрече Бушби поблагодарил всех, кто помогал ему в течение 28 лет. По его словам, завершить путешествие удалось благодаря поддержке множества незнакомых людей из разных стран.

Историей британца заинтересовался немецкий режиссер Вернер Херцог, который снимает документальный фильм о его экспедиции. Он присутствовал и на встрече путешественника в Халле.

Бушби претендует на признание своего путешествия первым непрерывным пешим маршрутом вокруг планеты. Общая протяженность его пути составила около 36 тысяч миль, или 58 тысяч километров.

При этом сам британец, несмотря на десятилетия в дороге, однажды признался журналистам, что ходить пешком ему не особенно нравится, поскольку это ужасно скучно.