Ушел из жизни известный казахстанский тележурналист Тилеукабыл Мынжасар
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Известный тележурналист, ветеран казахстанского телевидения Тилеукабыл Мынжасар ушел из жизни на 75-м году жизни.
Тилеукабыл Мынжасар родился в 1952 году в Туркестане. В 1975 году окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби и в том же году начал профессиональный путь на телевидении. Уже в первые годы работы в эфир вышла его первая авторская передача.
Значительная часть профессиональной деятельности журналиста была связана с агентством «Хабар». С 1998 года он работал собственным корреспондентом телеканала по Алматинской области, освещая общественно-политическую, социальную и культурную жизнь региона.
За годы работы Тилеукабыл Мынжасар внес значительный вклад в становление и развитие казахстанского телевидения.
Редакция BAQ.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Тилеукабыла Мынжасара. Светлая память.
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