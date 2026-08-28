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Ушел из жизни известный казахстанский тележурналист Тилеукабыл Мынжасар

28 Августа 2026, 09:45
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24.kz 28 Августа 2026, 09:45
28 Августа 2026, 09:45
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Фото: 24.kz

Известный тележурналист, ветеран казахстанского телевидения Тилеукабыл Мынжасар ушел из жизни на 75-м году жизни.

Тилеукабыл Мынжасар родился в 1952 году в Туркестане. В 1975 году окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби и в том же году начал профессиональный путь на телевидении. Уже в первые годы работы в эфир вышла его первая авторская передача.

Значительная часть профессиональной деятельности журналиста была связана с агентством «Хабар». С 1998 года он работал собственным корреспондентом телеканала по Алматинской области, освещая общественно-политическую, социальную и культурную жизнь региона.

За годы работы Тилеукабыл Мынжасар внес значительный вклад в становление и развитие казахстанского телевидения.

Редакция BAQ.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Тилеукабыла Мынжасара. Светлая память.

 
 
 

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