Ушел из жизни известный казахстанский тележурналист Тилеукабыл Мынжасар

Известный тележурналист, ветеран казахстанского телевидения Тилеукабыл Мынжасар ушел из жизни на 75-м году жизни.

Тилеукабыл Мынжасар родился в 1952 году в Туркестане. В 1975 году окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби и в том же году начал профессиональный путь на телевидении. Уже в первые годы работы в эфир вышла его первая авторская передача.

Значительная часть профессиональной деятельности журналиста была связана с агентством «Хабар». С 1998 года он работал собственным корреспондентом телеканала по Алматинской области, освещая общественно-политическую, социальную и культурную жизнь региона.

За годы работы Тилеукабыл Мынжасар внес значительный вклад в становление и развитие казахстанского телевидения.

Редакция BAQ.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Тилеукабыла Мынжасара. Светлая память.