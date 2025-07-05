Известному режиссеру было 77 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК. Казахстанский режиссер родился в 1948 году в Павлодарской области, окончил ВГИК в 1971 году, был членом Союза кинематографистов СССР с 1977 года.

"Сламбек Тлеукабылулы был выдающейся личностью, внесшей значительный вклад в развитие казахского кинематографа. Как профессиональный режиссер, талантливый сценарист и продюсер он стал автором ряда историко-художественных фильмов и посвятил свою деятельность возрождению и укреплению национальной духовности. Много лет преподавал в Казахском национальном университете искусств и внес большой вклад в воспитание молодых специалистов", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что он стал режиссером документальных и художественных фильмов "Потерянный край", "Наурыз", "Батыр Баян", "Асанали", "Сатбаев", "Бир бала", "Махамбет" и других.