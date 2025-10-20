Казахстан простился с одной из ярчайших фигур в мире музыки — не стало Юрия Аравина, Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан, профессора, кавалера орденов "Парасат" и "Отан", передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.

О кончине композитора сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.

Юрий Петрович Аравин оставил неизгладимый след в истории отечественного музыкального искусства. Он был не просто талантливым композитором и выдающимся музыковедом, но и настоящим подвижником культуры, посвятившим жизнь изучению, сохранению и популяризации казахского фольклора.

В 1970-х годах Аравин стал автором и ведущим ряда телевизионных и радиопередач о казахской народной музыке, акынах и композиторах, открывая многим зрителям и слушателям подлинное богатство национального искусства. По его инициативе были организованы фольклорные экспедиции, в ходе которых удалось восстановить и адаптировать древние музыкальные произведения.

Воспитав не одно поколение учеников, Юрий Аравин навсегда останется в истории как человек, объединивший европейскую музыкальную науку и казахскую музыкальную душу.

Министр культуры и информации Аида Балаева выразила глубокие соболезнования родным и близким музыканта: