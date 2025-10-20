Ушел из жизни казахстанский выдающийся композитор Юрий Аравин
Он посвятил жизнь изучению, сохранению и популяризации казахского фольклора.
Казахстан простился с одной из ярчайших фигур в мире музыки — не стало Юрия Аравина, Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан, профессора, кавалера орденов "Парасат" и "Отан", передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.
О кончине композитора сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.
Юрий Петрович Аравин оставил неизгладимый след в истории отечественного музыкального искусства. Он был не просто талантливым композитором и выдающимся музыковедом, но и настоящим подвижником культуры, посвятившим жизнь изучению, сохранению и популяризации казахского фольклора.
В 1970-х годах Аравин стал автором и ведущим ряда телевизионных и радиопередач о казахской народной музыке, акынах и композиторах, открывая многим зрителям и слушателям подлинное богатство национального искусства. По его инициативе были организованы фольклорные экспедиции, в ходе которых удалось восстановить и адаптировать древние музыкальные произведения.
Воспитав не одно поколение учеников, Юрий Аравин навсегда останется в истории как человек, объединивший европейскую музыкальную науку и казахскую музыкальную душу.
Министр культуры и информации Аида Балаева выразила глубокие соболезнования родным и близким музыканта:
"Казахстанская культура понесла тяжёлую утрату. Ушёл из жизни Заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов “Парасат” и "Отан", член Союза композиторов Республики Казахстан, профессор Юрий Аравин. Глубоко интеллигентный, бесконечно преданный Казахстану — таким мы его знали. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам", - написала она.
