Ушел из жизни Кенесбай Ушбаев, первый казах с ученой степенью доктора фармацевтических наук

5 ноября на 87-м году жизни скончался доктор фармацевтических наук, профессор Кенесбай Ушбаев. При нем аптечная служба Казахстана восемь раз признавалась лучшей в Советском Союзе.

О смерти ученого сообщили в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова, с которым была связана большая часть его жизни.

«Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной ученого, чье имя неразрывно связано со становлением и развитием фармацевтической науки, образования и системы лекарственного обеспечения Казахстана», - говорится в сообщении вуза.

В 1983 году Кенесбай Ушбаев стал первым доктором фармацевтических наук в Центральной Азии и двенадцатым в Советском Союзе.

Он окончил фармацевтический факультет Алма-Атинского государственного медицинского института в 1965 году, в числе первых выпускников этого направления. Кандидатскую по токсикологической химии защитил в аспирантуре Львовского медицинского института, а в 1968 году вернулся в родной вуз и прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой.

С 1980 по 1986 год он был проректором института по учебной работе, затем возглавлял кафедру химии. При ней ученый создал лабораторию, которая изучала безопасность лекарств.

Профессор стоял у истоков первого в Казахстане диссертационного совета по фармацевтическим специальностям и потом руководил им. Под его началом выросли 24 кандидата и 3 доктора фармацевтических наук, а научное наследие насчитывает более 150 работ, в том числе о лекарственных растениях Казахстана.

Много лет Кенесбай Ушбаев руководил отраслью. Он был заместителем начальника и начальником Главного аптечного управления Минздрава Казахской ССР, и за эти годы аптечная служба республики восемь раз становилась лучшей в СССР по итогам всесоюзного соцсоревнования.

Возглавив Шымкентский филиал медицинского института, он добился его преобразования в самостоятельный фармацевтический институт. На его базе позже выросла Южно-Казахстанская государственная медицинская академия.

В годы экономических реформ ученый руководил республиканским производственным объединением, а затем государственной холдинговой компанией «Фармация».

Кенесбай Ушбаев носил звания «Отличник здравоохранения СССР» и «Заслуженный фармацевт Казахской ССР», был депутатом Верховного Совета Казахской ССР и академиком Академии профилактической медицины Казахстана.

Коллектив КазНМУ выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам профессора.