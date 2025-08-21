Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования в связи с безвременной кончиной выдающегося художника, профессора, заслуженного деятеля Казахстана и лауреата Государственной премии Агымсалы Дузелханова, передает BAQ.KZ.

Агымсалы Дузелханов родился 19 августа 1951 года в городе Казалы Кызылординской области. В 1976 году он окончил Алматинскую художественную школу им. Гоголя, а в 1982 году — Московский художественный институт им. Сурикова.

Художник известен своим уникальным стилем и глубокой исследовательской работой над бытием казахов. Его творчество ассоциируется с насыщенностью национального образа. Он также активно способствовал воспитанию молодых художников, помогая им найти профессиональный путь.

Среди произведений мастера — серии картин "Алтын сарбаз", "Туркестан", "Ордабасы", "Огуз хан", "Кероглы", а также портреты исторических деятелей: Абылай хана, Абулхаир хана, Казыбека би, Айтеке би, Толе би и Коркыта.