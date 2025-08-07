Ушел из жизни выдающийся казахстанский режиссер-документалист Анатолий Мищенко
Его творческое наследие насчитывает более 80 документальных фильмов.
5 августа 2025 года на 82-м году ушел из жизни выдающийся кинооператор и режиссёр-документалист Анатолий Васильевич Мищенко. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК, передает BAQ.KZ.
Свою карьеру он начал в 1969 году на киностудии “Казахфильм” и на протяжении десятилетий оставался одним из ключевых авторов документального кино в стране. Анатолий Мищенко был удостоен звания режиссёра высшей категории союзного значения.
Его фильмография включает более 80 документальных лент, многие из которых вошли в Золотой фонд казахстанского кино. Среди них - “Большой Капчагай”, “Добро пожаловать в Алма-Ату!”, “Неравнодушная природа”, “Вечерний город”, “Медео: дни и ночи мужества”, “Легенда о бессмертии” и другие.
"Министерство культуры и информации РК выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича. Пусть светлая память о нем будет вечной", - говорится в официальном сообщении.
